نشطاء يتمكنون من إغلاق صفحة إسرائيلية تدعو لتهجير الفلسطينيين

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بتمكن نشطاء من إغلاق صفحة إسرائيلية تدعو لتهجير الفلسطينيين، بعد حملة بلاغات وتجاهل موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لأيام.

وطالبت الصفحة الإسرائيلية التي أطلقت على ذاتها اسم «هاجروا الآن»، الفلسطينيين في الضفة الغربية بالهجرة إلى الأردن.

وهددت في أحد منشوراتها بانطلاق العد التنازلي لسكان الضفة الغربية وطالبتهم بالنزوح إلى الأردن قبل قتلهم، قائلة: «إلى العرب في يهودا وسامرة، هاجروا من أراضي الجدود إلى الأردن قبل فوات الأوان».

وحدّدت الصفحة لأهالي الضفة الغربية وجهة هجرتهم إلى الأردن، كل حسب مدينته ومسافتها من المدن هناك.

كما نشر القائمون على الصفحة أيضًا، مقطعًا مصورًا لأهالي قطاع غزة وهم ينزحون إلى الجنوب، مطالبين أهالي الضفة الغربية بالنزوح إلى وجهة أخرى وهذه المرة نحو الأردن.

وحمل المنشور تهديدًا واضحًا بتدمير مدن الضفة كما فعل الاحتلال بقطاع غزة، إذ علّقت الصفحة على الفيديو كاتبةً: «نصيحتنا لكم بالهجرة الآن إلى الأردن وأنتم بصحتكم، قبل أن تهاجروا بهذه الصورة».