رئيس الحكومة العراقية يرفض استقالة 3 وزراء

صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، رفض الاستقالات التى تقدم بها ثلاثة من الوزراء.

وقال العوادي في بيان صحفي، إن السوداني "رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وسيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية ".

وذكر أن قرار رئيس الحكومة جاء "تأكيدا على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاما مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية".

وكان وزراء التخطيط والصناعة والثقافة قد قدموا استقالتهم بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان على خلفية قضية تزوير الأسبوع الماضي.