طالت اعتداءات الاحتلال المواقع الدينية والتراثية بقطاع غزة؛ إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية مأذنة المسجد العمري الكبير، الذي يعد من أبرز المساجد التاريخية الفلسطينية ويعود تاريخه لما يزيد عن 14 قرنا من الزمن.

وعلّق النائب مصطفى بكري، عبر منصة إكس، قائلا: "طائرات الاحتلال الصهيوني تدمر مأذنة المسجد العمري الكبير التي يعود تاريخها إلى 1400 سنة.. هذه جريمة جديدة للعدو الصهيوني الذي يسعى إلى السيطرة على الجغرافيا ومحو البشر والتاريخ في ظل الدعم الأمريكي الغربي لم تعد هناك محرمات".

*معمار مميز

ويعتبر المسجد العمري أقدم وأعرق مسجد في مدينة غزة، ويقع وسط "غزة القديمة" بالقرب من السوق القديم، وتبلغ مساحته 4100 متر مربع، ومساحة فنائه 1190 مترا مربعا، يحمل 38 عامودا من الرخام بنيانه المتين والجميل، والذي يعكس في جماله وروعته ، بداعة الفن المعماري القديم في مدينة غزة، وفقا لما جاء بكتاب إتحاف الأعزة في تاريخ غزة للكاتب عثمان الطبّاع.

ويكمل الطباع: "الجامع العمري الكبير الكائن بوسط مدينة غزة بالقرب من سوقها وهو أعظم الجوامع وأقدمها وأحسنها وأمتنها وأتقنها، وفيه بيت كبير قائم على ثمانية وثلاثين عامودا من الرخام واسطوانات متينة البناء وفي وسطه قبب مرتفعة على عامود فوق عامود من الجانبين - من الباب الشرقي على الباب الغربي وهوالكنيسة التي أنشأها أسقف غزة برفيريوس على نفقة الملكة "أفذوكسيا".

* ما حكاية تسميته؟

وسمي بالجامع العمري نسبة إلى الخليفة عمر رضي الله عنه، وبالكبير لأنه أكبر جامع في غزة.

* مكتبة زاخرة بالكتب والمخطوطات

وتعرض كتاب "المساجد الأثرية في مدينة غزة" للباحث عبد اللطيف أبو هاشم، لأبرز ما ضم المسجد من مقتنيات قيّمة.

ويقول هاشم عن المكتبة، بأنها ترجع نشأتها إلى الظاهر بيبرس البندقداري الذي كان محبا لغزة، وشديد العطف على أهلها، وهو الذي أقام بها المنشآت من مساجد وزوايا ومستشفيات ومكتبات، فكانت هذه المكتبة تحتوي على أكثر من عشرين ألف كتاب في مختلف العلوم والفنون، وكانت تسمى في السابق مكتبة الظاهر بيبرس.

ويشير عبد اللطيف في كتابه إلى وجود عشرات المخطوطات، والتي باتت في حالة يرثى لها؛ فأغلبها قد ضربتها الأرَضة والرطوبة، والبعض منها تعفن وتآكل بسبب عوامل الجو، والزمن والإهمال وعدم الصيانة، وهذا مما يجعل هذه الكنوز بلا فائدة ويحول دون الاستفادة منها·

* تاريخ ممتد وثراء حضاري

وذكر طارق هنية، المرشد السياحي الفلسطيني، في تصريحات صحفية، مرور المسجد العمري بحقب تاريخية مختلفة أكسبه تنوعا في أنواع العمارة التي تعود إلى عصور ودول وحضارات متباينة.

وأشار هنية لمراحل تجديده، ففي العصر العثماني تمت توسعة الجامع وإضافة زيادات معمارية، فأضيفت الساحة الشمالية (الإيوانات)، ومنبر ومحراب جُلب من أنقاض مسجد قديم، كان مندثرا في ذلك العهد.

وأكد هنية أن العثمانيين تميزوا بحرصهم على الحفاظ على الآثار، عبر دمج قطع وأجزاء من قصور ومساجد وعيادات في المسجد، وهم من أكثر من حافظ على الميراث الإسلامي.