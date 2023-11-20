قائد لواء الدفاع الساحلي التابع للحوثيين: نحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره

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حذر قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لجماعة الحوثي العميد الركن بحري محمد القادري، من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره.

وأكد في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام يمنية، مساء الاثنين، امتلاك الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة مناسبة، مضيفًا: «نستطيع توجيه الضربات في أي وقت أو مكان نختاره».

وأكمل: «نحن في جاهزية كاملة وأعددنا العدة اللازمة، ونطمئن شعبنا اليمني بأن قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية».

وأضاف: «نحن مقبلون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورًا نوعيًا داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي، ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي».

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس الأحد، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية بعملية عسكرية للقوات البحرية في البحر الأحمر.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، إلى الاستيلاء على سفينة في البحر الأحمر وسحبها إلى ساحل اليمن.

فيما أكد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة أنّ «الجماعة نقلت السفينة إلى ميناء الصليف بالحديدة»، بحسب فرانس برس.