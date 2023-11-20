ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لبيعهم فى 275 طن سكر بالسوق السوداء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأعلنت بلبع، فى بيان اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بمراكز الرحمانية وأبو حمص وكوم حمادة، وأسفرت عن ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن سكر بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.