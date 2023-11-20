 الأمم المتحدة: المساعدات لا تصل إلى 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: المساعدات لا تصل إلى 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 3:45 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 3:45 م
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن المساعدات، التي تتضمن الوقود، كانت تصل فقط إلى الأشخاص في الجزء الجنوبي من قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين تقريبا، نتيجة للوضع الأمني الحرج.

وأضاف المكتب، أنه لا يمكن توزيع المساعدات في مدينة غزة ومناطق أخرى بالشمال، حيث مازال يتواجد مئات الآلاف من الأشخاص.

وأوضح المكتب، أن الأشخاص في الشمال يقتاتون على الخضروات النيئة والفاكهة غير الناضجة القليلة التي يستطيعون العثور عليها، حيث الكثير منهم لا يستطيعون الطبخ. كما توقفت المخابز عن العمل، ولم يعد يستطيع المزارعون رعاية حقولهم. كما يتم ذبح الحيونات، حيث لا يوجد طعام أو مياه لهم.

وقدر المكتب عدد المواطنين في شمال قطاع غزة بـ800 ألف شخص، بناء على أرقام هيئة الاحصاء الفلسيطيني في الضفة الغربية.

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