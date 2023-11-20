مشاهد مروعة تجمع بين مجزرتي بحر البقر والفاخورة برعاية الاحتلال الإسرائيلي

أعادت مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة الفلسطينية واستشهد نحو 200 طفل ونازح، صورة قديمة للأذهان حين نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مدرسة بحر البقر الابتدائية بمصر موقعا 30 شهيدا من الأطفال.

ورغم مرور نحو نصف قرن بين المجزرتين، إلا أن 4 صور متشابهة بين المجزرتين تدل على أن مبدأ الاحتلال هو ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وتسرد جريدة "الشروق"، 4 صور مشتركة من مبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتواطؤ الدولي معها في مجزرتي مدرسة بحر البقر المصرية والفاخورة في قطاع غزة.

- استهداف المدنيين مبدأ راسخ

تشابهت دوافع ضرب مدرسة بحر البقر مع دوافع استهداف مدرسة الفاخورة في العدوان الأخير، فقد ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر نهاية عام 1969 اللجوء لاستخدام سلاح الطيران المعروف بذراع إسرائيل الطويل؛ لحسم حرب الاستنزاف والتعجيل بوقف لإطلاق النار.

وبدت نفس الدوافع، حاضرة عند استهداف الفاخورة، إذ كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها عن انتهاج الاحتلال تكتيك القصف العشوائي للأهداف المدنية بسلاح الطيران؛ لتكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة، ولتجنيب الاحتلال الإسرائيلي خسائر بشرية.

- السلاح الأمريكي ملطخ بدماء أطفال مصر وفلسطين

استخدم جيش الاحتلال في الغارة الواقعة على مدرسة بحر البقر، طائرات الفانتوم الأمريكية في ظل دعم أمريكي بالسلاح طوال حرب الاستنزاف، والذي حل بدلا من الدعم العسكري الفرنسي، وفقا لتقرير لصحيفة "الجارديان".

واستهدفت الفاخورة بسلاح أمريكي أيضا، إذ وفرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بداية العدوان ما قيمته 13 مليار دولار من السلاح.

وأكد تقرير للإنترسبت، أن السلاح يحوي الذخائر الشائع استخدامها ضد الأهداف المدنية؛ سبب التعتيم على نوعية السلاح المرسل لإسرائيل وفق الموقع.

- مشروعية قتل أطفال المدارس في التصريحات الإسرائيلية

برر جيش الاحتلال، استهدافه مدرسة بحر البقر على لسان وزير الدفاع موشي دايان، بأن المدرسة كانت موقعا عسكريا، وزاد يوسف تاكواه مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة، أن أطفال المدرسة كانوا يلبسون الزي العسكري ويتدربون على تخريب إسرائيل، وفقا لكتاب طائرات الفانتوم فوق القاهرة لشالوم داني.

وأعاد الجيش الإسرائيلي، المبررات بعد ضرب مدرسة الفاخورة، إذ صرح بيتر ليرنر متحدث الاحتلال لإذاعة التايمز البريطانية، بأنه لا يعلم من ضرب المدرسة بالتحديد في إشارة لدعايا إسرائيلية سابقة تتهم المقاومة بضرب المدنيين في غزة، وحدث في واقعة قصف المستشفى المعمداني.

ويذكر أن جيش الاحتلال قصف مدرسة الفاخورة سابقا عام 2009، وبرر حينها أن الضحايا هم مقاتلين فلسطينيين في تصريح شبيه بتعليق الجيش الإسرائيلي على مذبحة بحر البقر.