 ثريا محمد: شخصية الأهلي وراء الفوز بسوبر سيدات السلة - بوابة الشروق
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ثريا محمد: شخصية الأهلي وراء الفوز بسوبر سيدات السلة

الشروق
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:40 م

أعربت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر عقب الفوز على فريق الجزيرة ‏بنتيجة 72-43، في ختام منافسات البطولة.

وقالت ثريا محمد في تصريحات رسمية: "شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة خلال المباراة منذ البداية، وأسهمت في التفوق والسيطرة على مجريات اللعب، ‏وصولًا إلى الفوز باللقب".

وأشارت إلى أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وكان هناك رغبة قوية في حصد اللقب، وهو ما ظهر على أرض الملعب ‏بصورة عملية.

وأكدت ثريا محمد أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات، ووجود حالة من الإجهاد الشديد، وأن الفريق لديه ‏إصرار كبير على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.


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