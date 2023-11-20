الحكومة الفلسطينية: مشاهد المجازر التي يرتكبها الاحتلال بغزة تخلع قلوبنا

كشف الدكتور إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد: «أن الإبادة الجماعية التي تجري في شارع وحارة وبيت بقطاع غزة، ويذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ والأطباء والمرضى بالمستشفيات تكاد تخلع قلوبنا»، مدللا على ذلك بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في مدرسة الفاخورة وتل الزعتر والشيخ فلاح وغيرها.

وتابع: «جيش الاحتلال يقتل طفل كل 5 دقائق، وعائلات بالكامل تعرضت للإبادة والخروج من السجل المدني، لا بد لهذه المقتلة أن تتوقف الآن قبل غد لأن الوقت من دم، هذه نزعة الانتقام التي تتلبس قوات الاحتلال».

ولفت إلى أن هذه النزعة الانتقامية لقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، يمارسون من خلالها الإبادة الجماعية، قتلا وقصفا وخنقا وقطعا للكهرباء والماء والوقود، وفصل الكهرباء عن الأطفال الخدج أمس في المستشفيات، منوها بأن العصابات الصهيونية ارتكبت المجازر بحق الفلسطينيين، واليوم أحفادهم يرتكبون المجازر وحرب الإبادة على الهواء وبالألوان بحق أحفاد ضحايا 48- حسبما قال.