عمدة لندن يدافع عن إيفرتون بعد خصم عشر نقاط من رصيده

عبر ستيف روثرام عمدة ليفربول عن حزنه العميق بسبب قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمعاقبة نادي إيفرتون بخصم عشر نقاط من رصيده لانتهاك اللوائح المالية للمسابقة.

وتلقى إيفرتون عقوبة خصم عشر نقاط من رصيده، من قبل لجنة مستقلة، بعدما تبين أنه انتهك القواعد المالية الخاصة برابطة الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" أن الرابطة أحالت ملف إيفرتون إلى اللجنة المستقلة في مارس الماضي بسبب مزاعم انتهاك قواعد الأرباح والاستدامة في الفترة المنتهية بموسم 2021 / 2022.

وتسمح القاعدة للأندية بخسارة 105 ملايين جنية إسترليني (130 مليون دولار) كحد أقصى خلال فترة تمتد ثلاثة أعوام وإلا ستواجه عقوبات، لكن إيفرتون تخطى الحد القياسي بـ5ر19 مليون جنيه إسترليني (3ر24 مليون دولار).

وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد فيه نيته للاستئناف على العقوبة.

ووجه عمدة ليفربول خطابا إلى ريتشارد ماسترز‏ الرئيس التنفيذي للرابطة للتعبير عن "قلقه العميق" بشأن العقوبة المفروضة بحق إيفرتون.

وقال روثرام في خطابه: "قرار خصم عشر نقاط من رصيد إيفرتون مبالغ فيه بالنظر إلى استعداد النادي واستباقيته في التعاون مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأكيد أن جميع التعاملات كانت متوافقة مع قواعد اللعب المالي النظيف عندما كان واضحا أن النادي في طريقه لانتهاك القواعد".

‎وأضاف روثرام ‏"هناك العديد من العوامل المخففة في تجاوز إيفرتون لسقف الديون وهي في الحقيقة عوامل جيوسياسية خارجة عن سيطرته... كما نوه الكثير من الأشخاص، فإن العقوبة المفروضة تبدو قاسية بالنسبة للتهمة ‏المذكورة وتمثل سابقة جديدة".

وختم روثرام ‏حديثه بالقول "لدى مقارنتها بالعقوبات المفروضة على الأندية الأخرى بسبب المخالفات ‏المالية، فإنها تتخطى العقوبات السابقة".