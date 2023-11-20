وكيل تعليم قنا يتفقد مدارس الانتخابات الرئاسية لمتابعة جاهزيتها

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، مدرسة السادات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة، حيث إنها ضمن المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابات الرئاسية.



وتجول وكيل تعليم قنا، في بعض الفصول وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة ومعامل الحاسب الآلي والعلوم وفناء المدرسة ووجه بتنفيذ خطط النشاط المدرسى، مشيدا بفريق التربية الرياضية بالمدرسة، وذلك خلال التدريب الرياضي أثناء حصة التربية الرياضية.



وأشاد السيد خلال متابعته للمدرسة بالانضباط والانتظام والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل جيد وفعال، موجهاً بحصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، والإعلان عن جداول فترات البث، مشددا على تسجيل الغياب، والعمل على جذب الطلاب عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة.

كما تابع وكيل تعليم قنا، جاهزية المدرسة كمقر لجان للانتخابات الرئاسية المقبلة وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التي ستتخذ مقارات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان على أن يتم تخصيص عامل يكون مسئولا عن نظافتها، موجها بالتأكيد على نظافة أسوار المدارس من أي عبارات غير لائقة، والتأكيد على جودة الإضاءة لكل مدرسة، وجاهزية الغرف المؤمنة.