كشف مصدر في النادي الأهلي أسباب تأجيل أجتماع تأجيل الأجتماع الذي كان مقررًا بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات للشروق :" تأخر وصول المدرب السويسرى من بلده أمس دفعه للذهاب إلى المران مباشرة".

وأضتف :" الخطيب سيطير إلى دبى لمتابعة برنامجه العلاجى هناك، بعد أن قرر تأجيله والعودة من السعودية إلى القاهرة بدلًا من التوجه إلى الإمارات للاطمئنان على العامرى فاروق نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى حضور الجمعية العمومية العادية والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت".