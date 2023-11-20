 متحدث الكرملين: روسيا مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة - بوابة الشروق
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متحدث الكرملين: روسيا مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 3:35 م
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين -: "إن روسيا تواصل عملية إجلاء الروس من قطاع غزّة". وأضاف بيسكوف: "نحن نتابع بعناية شديدة عمل رجال الإنقاذ لدينا وعمل دبلوماسيتنا لإجلاء مواطنينا من قطاع غزّة".

وتابع: "العمل مستمر يوميا وهو مكثف للغاية، ويسرنا أن عدداً أقل بقليل من نصف الراغبين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى روسيا"، مشيرا إلى إصرار بلاده على مواصلة هذا العمل.

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