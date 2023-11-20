متحدث الكرملين: روسيا مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها مستمرة في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزّة.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين -: "إن روسيا تواصل عملية إجلاء الروس من قطاع غزّة". وأضاف بيسكوف: "نحن نتابع بعناية شديدة عمل رجال الإنقاذ لدينا وعمل دبلوماسيتنا لإجلاء مواطنينا من قطاع غزّة".



وتابع: "العمل مستمر يوميا وهو مكثف للغاية، ويسرنا أن عدداً أقل بقليل من نصف الراغبين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى روسيا"، مشيرا إلى إصرار بلاده على مواصلة هذا العمل.