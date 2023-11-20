استشهاد 8 بقصف إسرائيلي المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديو)

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، المستشفى الإندونيسي في شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه، مما خلف شهداء وجرحى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، أن الجيش أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.

وتحدثت تقارير فلسطينية عن سقوط 8 شهداء بقصف وإطلاق نار على المستشفى الإندونيسي، فيما أكد المدير الطبي بالمستشفى، إصابة طبيب بعد سقوط قذيفة إسرائيلية في ساحة المستشفى.

رسالة الصحفي أنس الشريف من داخل المستشفى الأندونيسي الذي يتعرض الآن للقصف واطلاق نار بشكل مباشر. pic.twitter.com/6UNXBeosTv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

وذكر مدير الصحة الفلسطينية بغزة أن القوات الإسرائيلية تقصف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي.

وقال الصحفي أنس الشريف في مقطع فيديو سجله داخل المستشفى الإندونيسي، إن قصف الاحتلال وإطلاق النار المتواصل على المستشفى إدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار كبير.