محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بمركز أبو كبير

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيدة مقيمة مركز ومدينة أبو كبير، اليوم الاثنين، عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية؛ نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة وتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم الاثنين، بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به و مأوى ومسكن يحميه.

أعربت السيدة عن امتنانها وتقديرها لاستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمركز أبوكبير.

فيما أوضحت المهندسة عبير عبد القادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الوحدة المخصصة للسيدة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير وتقع بقرية المشاعلة، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

وكانت السيدة تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الأثنين، من كل أسبوع ليصدر المحافظ تعليماته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.