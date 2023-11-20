أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بحفل بافتا اسكتلندا: قلبي مع كل من يعانون حاليا في غزة

دعى الفنان أمير المصري، خلال حفل توزيع جوائز البافتا اسكتلندا، بضرورة وقف إطلاق النار على غزة.



وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة، قال: "قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة، دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار".



يذكر أن أمير المصري فاز من قبل بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا اسكتلندا، عن دورة في فيلم Limbo، كما اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية "BIFA" أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد هذا العام عن فيلم In Camera، وستظهر النتائج في ديسمبر القادم.



وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به، قائلا: "‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد، ولكن ما يحدث في العالم يجعل إحساسي به ثقيل جدا".