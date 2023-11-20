منظمة الصحة العالمية: مليونا طفل دون سن الخامسة في اليمن يعانون من الهزال

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن مليوني طفل دون سن الخامسة في اليمن يعانون من الهزال.

وأضافت المنظمة الأممية في حسابها على منصة "إكس"، "إن 540 ألف منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومستعجلة".

وأشارت إلى أنه في الأربعين عاما الماضية "تراوحت مستويات الهزال في اليمن بين 10 % – 15% وتُعد هذه المعدلات مرتفعة للغاية".

وتابعت المنظمة "في اليمن، تبقى أحلام الأطفال أكبر من كل التحديات و ‏في يوم الطفل العالمي‬⁩، لنعمل على ضمان حصول كل طفل على الصحة، التعليم والحماية".

وتواجه اليمن جملة من التحديات متمثلة بالفقر والنزاع وتدهور القطاع الصحي.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا منذ نهاية العام 2014، بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، تسببت بجر البلاد نحو واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.