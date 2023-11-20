الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الدكتور محمد رفعت قاسم

الأربعاء.. مسرحية ليلة ساحرة من ليالي الربيع على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بحفل بافتا اسكتلندا: قلبي مع كل من يعانون حاليا في غزة