أسعار النفط تتجاوز 81 دولارا للبرميل مع ترقب المتعاملين اجتماع أوبك بلس

تجاوزت أسعار النفط مستوى 81 دولارا للبرميل في لندن، حيث ينتظر المتعاملون معرفة ما إذا كان تحالف "أوبك بلس" بقيادة السعودية سيتدخل لتعزيز الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.7% بعدما زادت بنسبة 4.1% يوم الجمعة الماضي، وسط تقارير بأن السعودية وحلفاءها قد يقلصون الإنتاج أكثر عندما يجتمعون مطلع الأسبوع.

ويتجه مقياس بلومبرج للدولار الأمريكي إلى أدنى إغلاق له منذ أواخر أغسطس، ما يجعل السلع أكثر جاذبية.

ولتعزيز المعنويات، من المتوقع أن تؤكد منظمة أوبك وحلفاؤها مجددا على الحصص الإنتاجية القائمة لعام 2024، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا إضافيا بواقع مليون برميل في اليوم حتى مطلع العام المقبل.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة استراتيجية السلع لمجموعة "آي إن جي" المصرفية: "لا زلنا نتوقع أن تمدد السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية الإضافية حتى مطلع عام 2024، لكن الأقل وضوحا هو ما إذا كانت مجموعة أوبك بلس الأوسع ستجري تخفيضات أخرى".

من ناحية أخرى، تركز الاهتمام على المخاطر التي تواجه قطاع الشحن في منطقة الشرق الأوسط بعدما احتجز المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران ناقلة يابانية مستأجرة في البحر الأحمر.

وقالت شركة "نيبون يوسين كيه كيه" بمقرها في طوكيو، إنه تم الاستيلاء على الناقلة "جالاكسي ليدر" في الجزء الجنوبي من الممر المائي أمس الأحد.