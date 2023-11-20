أحزاب جزائرية: التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة والمقدسات

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أكدت أحزاب سياسية جزائرية مجتمعة في ندوة دعم ومناصرة فلسطين، اليوم الاثنين، أن "التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة والمقدسات".

ودعت هذه الاحزاب من خلال البيان الختامي لندوة "فلسطين المقاومة والصمود في قلب ووجدان جزائر الشهداء"، الموسومة بشعار " كلنا شركاء لطوفان الأقصى حتى التحرير والاستقلال"، إلى مواصلة إرسال عرائض الاحتجاج الجماعية إلى سفارات الدول المنحازة "للاحتلال الصهيوني" ومراسلة الدول العربية المطبعة معه.

كما أكدت على "اعتبار التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة والمقدسات واعتبار دعم المقاومة مصلحة وطنية والتهجير القسري جريمة إنسانية".

وشدد ذات البيان على "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة"، و"طوفان الأقصى بداية التحرير"، مبرزا أن ما يقوم به "الكيان الصهيوني" جريمة حرب وأن القضية الفلسطيني قضية تصفية استعمار.

كما دعت الأحزاب السياسية الجزائرية المجتمعة إلى المبادرة بتشكيل تحالف دولي لدعم المقاومة الفلسطينية ومحاسبة" الكيان الصهيوني"، مع تعزيز الموقف الجزائري ودعمه.