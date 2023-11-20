 مسئول الإعلام في أونروا: قطاع غزة يحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا لتلبية الاحتياجات الملحة - بوابة الشروق
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مسئول الإعلام في أونروا: قطاع غزة يحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا لتلبية الاحتياجات الملحة


نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 7:35 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 7:35 م
قال مسئول الإعلام في وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" كاظم أبو لخف، إن قطاع غزة يحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا لتلبية الاحتياجات الملحة.

وأضاف في مداخلة مع العربية/الحدث، اليوم الاثنين، أن المنظمة باتت تلبي أقل من 30% من الخدمات التي يحتاجها القطاع.

وأكد تعرض 67 من مرافق الوكالة في غزة لضرر مباشر جراء القصف الإسرائيلي.

وشدد على أن نحو 930 ألف شخص نزحوا إلى مرافق الوكالة في غزة بسبب الأوضاع.

يأتي هذا الإعلان الأممي بعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي المطبق وانقطاع الوقود في قطاع غزة، ما أدى إلى وقف عمل العديد من المستشفيات.

وقبل أيام، دخلت بعض شاحنات الوقود القليلة من معبر رفح الحدودي مع مصر، وإن كان عددها لا يزال غير كاف على الإطلاق، بحسب ما أكد العديد من وكالات الأمم المتحدة.

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