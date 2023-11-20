 فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بمجال الأنشطة الطلابية - بوابة الشروق
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فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بمجال الأنشطة الطلابية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:22 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:22 م

قدم الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الإثنين، بمقر الجامعة التهنئة لعمداء ووكلاء الكليات والعاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة، بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية بـ ٥٩٠٧ أنشطة طلابية خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين في هذا المجال المهم الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعي وقيم الولاء والانتماء.

وهنأ المجلس الدكتور مهاب عبد الرازق، والدكتورة ميرفت قاسم بمناسبة صدور قرار رئيس جامعة الإسكندرية بقيامهم بتسيير أعمال كليتي التربية الرياضية بنين والصيدلة بالجامعة.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، بخصوص حساب المجموع عند ترتيب الطلاب بالنسبة للكليات التي تطبق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

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