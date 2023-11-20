إسرائيل تعلن تجدد هجمات حماس الصاروخية على تل أبيب

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعرض إسرائيل مجددا لهجمات صاروخية من قطاع غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وفقا لبيانات من الشرطة المحلية، بأن شظايا الصواريخ سقطت في بلدة حولون بجنوب تل أبيب، مساء اليوم الاثنين.

من جانبها، أعلنت حركة "حماس" مسئوليتها عن القصف.

وتعرضت تل أبيب، يوم الجمعة الماضية، لهجوم صاروخي أصيب على أثره 3 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي عندما اطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" على الأراضي المحتلة.