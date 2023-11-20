 مستشار سابق لرئيس الوزراء: رفع كفاءة 60 ألف موظف قبل نقلهم للعاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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مستشار سابق لرئيس الوزراء: رفع كفاءة 60 ألف موظف قبل نقلهم للعاصمة الإدارية

البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية
البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:02 ص

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، إن عدد الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 60 ألفا.

وأضاف خلال حواره في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع هؤلاء الموظفين خضعوا للاختبار، بما يكشف مواطن الضعف لدى كل موظف، لحصول كل منهم على تدريب يساهم في رفع الكفاءة.

وأشار إلى أنه شارك في عملية تحويل الأرشيف الورقي إلى أرشيف رقمي، موضحا أنه جرى تقسيم الأرشيف لأوراق تنسخ وتعدم وأوراق تنسخ ولا تعدم.

ولفت إلى أنه جرى نسخ أكثر من مليار مستند في إطار هذه العملية.


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