إضرابات تحذيرية لموظفي الخدمة العامة في أكثر من 70 جامعة في ألمانيا

شهدت أكثر من 70 جامعة في ألمانيا اليوم الاثنين،إضرابات تحذيرية ومسيرات وأعمال احتجاجية لموظفي الخدمة العامة للمطالبة بتحسين الأجور.

وكان تحالف نقابات ومبادرات وممثلي طلاب ومنظمات معنية بالسياسة الجامعية، دعا إلى الحشد لتنظيم يوم احتجاجي تحت شعار "أوقفوا العلوم غير المستقرة".

ووفقا للنقابات، شارك مئات الأشخاص في المسيرات في مدن مختلفة من بينها هامبورج ودريسدن وكولونيا وميونخ.

وذكرت نقابة التربية والعلوم (جي إي دبليو) أن نحو 1500 شخص أضربوا عن العمل في العاصمة برلين وحدها، وقالت مارتينا ريجولين رئيسة فرع النقابة في برلين:" عدد موظفي الجامعات لدينا الذين خرجوا إلى الشوارع في جولة الأجور هذه أكبر من أي وقت مضى".

يذكر أن النقابات تطالب في إطار جولة المفاوضات الحالية بزيادة في رواتب موظفي الولايات بنسبة 5ر10% بما لا يقل عن 500 يورو شهريا. كما تتفاوض النقابات بالإضافة إلى ذلك لإبرام عقد اتفاق جماعي بالنسبة لأطقم مساعدة الطلاب.

كما تدور المفاوضات أيضا حول العدد الكبير من عقود التوظيف المؤقتة حيث تطالب نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات بعقود دائمة لما لا يقل عن 35% من الموظفين الأكاديميين.

ومن المنتظر تنظيم إضربات تحذيرية ومسيرات في الأيام المقبلة في مدن منها جلزنكيرشن وكولونيا وفوبرتال وبيليفيلد ومونستر ودورتموند ودويسبورج.