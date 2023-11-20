الاختلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين تهدد حصول إسرائيل وأوكرانيا على الدعم الأمريكي

مع اقتراب موسم الاحتفالات بعيد الشكر وأعياد الميلاد، في الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى الكُتل السياسية الكبرى لحسم كثير من الأمور، على رأسها التمويل والدعم المالي المقرر لإسرائيل وأوكرانيا، ومازالت هذه النقاشات الحادة تدور بين مجلس النواب والكونجرس.

وعاد رئيس مجلس النواب للشئون الخارجية مايكل ماكول، مؤخرًا من رحلة إلى إسرائيل مع وفد من الحزبين "الجمهوري والديموقراطي"، وقال إن القادة الإسرائيليين يضغطون للحصول على المساعدة من الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، بحسب تقرير نشر على شبكة nbc news الأمريكية.

وقال مصدر في اللجنة، إن ماكول يتلقى بانتظام مكالمات من القادة في كل من إسرائيل وأوكرانيا؛ نتيجة لشعورهم المتزايد بالقلق من أن الدعم الحاسم من الولايات المتحدة قد يؤخر، أو قد لا يأتي أبدًا.

والقلق المثار لدى الدولتين "أوكرانيا وإسرائيل"، لم ينبع من فراغ، حيث أعرب أحد كبار مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ عن شكوكه في أن مشروع القانون الذي يطرح في مجلس النواب لتحقيق الدعم المناسب ربما لن يرى النور.

كما أوضحت 4 مصادر في مجلس الشيوخ على صلة مباشرة بالمفاوضات، لشبكة إن بي سي نيوز، أن الفترة الفاصلة بين عيد الشكر وعيد الميلاد وقت بالغ الأهمية، وأن هناك قلقًا بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين من أنه إذا انتقل التقويم إلى العام الجديد، فإن فرص الحصول على جميع البنود الأربعة للخطة -المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ الهندي، ولأمن الحدود- تنخفض بنسبة كبيرة.

وبدأ الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين منذ تولي مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، رئاسة مجلس النواب، حيث اقترح الجمهوريون دفع فاتورة دعم إسرائيل عن طريق خفض التمويل الإضافي لخدمة الإيرادات الداخلية الذي تمت الموافقة عليه في قانون الرئيس بايدن للحد من التضخم، مما أدى إلى مواجهة مع بايدن والديمقراطيين في الكونجرس، بحسب فوربس.

قد أقر الكونجرس خطة إنفاق قصيرة الأجل الأسبوع الماضي لتجنب العراقيل الحالية والإجازات الحكومية، لكنه أجّل المناقشات الأوسع والأكثر تحديًا حول الميزانية طويلة الأجل حتى منتصف يناير.

وقالت المصادر في مجلس الشيوخ، لـ"إن بي سي نيوز"، إنه إذا استمرت المحادثات في العام الجديد، فقد يحاول جونسون ربط المساعدات الإسرائيلية بأي مشروع قانون تمويلي يتخذه الكونجرس للوفاء بالموعد الأول من الموعدين النهائيين للإنفاق، وهذا الأمر الذي سيجعل تمرير المساعدات الأوكرانية غير مرجح إلى حد كبير.

في نفس السياق، صرح السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، بأن أي مساعدة لإسرائيل يجب أن تكون مشروطة بتخفيف الجيش الإسرائيلي قصفه لغزة وشروط أخرى.

وردا على هذه التصريحات، قال السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، في مقابلة أجريت معه/ أمس الأحد، في برنامج "واجه الصحافة" إنه سيعارض فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل.