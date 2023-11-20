 تقرير: حماس تقول إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح محتجزين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: حماس تقول إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح محتجزين


نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:37 ص

ذكر تقرير إعلامي غير مؤكد أن ممثلا لحركة حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، أعلن وقف القتال لإطلاق سراح محتجزين اليوم الاثنين. ونفى مسؤول إسرائيلي هذا التقرير.

وورد أن مسؤولا في حماس صرح لصحيفة الغد الأردنية أن وقف القتال سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 11:00 صباح الاثنين كجزء من اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وفقا لما جاء على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأفادت يديعوت احرونوت بأن مسؤولا إسرائيليا نفى التقرير وقال إنه لا يوجد مثل هذا الاتفاق.

ولم يتسن حتى الآن التحقق من أي من المعلومات بشكل مستقل.


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