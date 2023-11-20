تعيد الأحداث القاسية التي تجري حاليا على أرض فلسطين، تاريخا طويلا من العمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى الآن، ومن الهجمات الوحشية التي تكاد تشبه ما يجري في غزة، ما تسمى في تاريخ النكبة "مسيرة الموت".

اللد - الرملة.. حصار ومنشورات تلاحق السكان

اللد والرملة تعتبران مدينتين توأمتين، وكلاهما يقعان تقريبا في وسط فلسطين، ولا يفصل بينهما سوى 3 كيلومترات، وفقًا لخطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة في نوفمبر 1947، كان من المقرر أن تكون منطقة اللد - الرملة جزءًا من الدولة العربية المقترحة، ولكن في يوليو 1948 احتلت القوات الصهيونية كلتا المدينتين.

وسميت هذه العملية "داني"، على اسم أحد القادة الإسرائيليين الذين قتلوا في مواجهات مع فلسطينيين يناير من عام 1948، وخلال اليومين الأولين من العملية.

وبعد معارك ضارية، احتل الإسرائيليون القرى الواقعة على أطراف مدينة اللد على الجبهتين الشمالية والغربية إلى جانب مطار اللد الدولي، وطوقت المنطقة بالكامل لتأكيد الحصار.

وقبيل الهجوم على اللد والرملة، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على المدينتين خلال ساعات المساء الأولى، بينما كان السكان "الذين يصومون شهر رمضان" يتناولون إفطارهم، واستشهد وجرح العشرات، واكتظ مستشفى المدينة بالجرحى.

وأسقطت الطائرات الإسرائيلية، منشورات دعت أهالي اللد إلى الاستسلام ومغادرة المدينة قبل أن يقصفوها وعند الظهر بدأ الإسرائيليون هجومهم على المدينة من الشرق.

وقام جنود بدوريات في شوارع مدينة اللد بمكبر الصوت، ووعد السكان بأن يكونوا آمنين طالما ظلوا في منازلهم أو في المسجدين اللذين دخل إليهما مئات الأشخاص، إلا أن جنود الاحتلال زعموا وجود قناصة في المنازل وألقوا قنابل يدوية عليها، وهرب السكان من منازلهم محاولين الفرار، وفتح الإسرائيليون النار عليهم.

وقال أحد الصحفيين الإسرائيليين، إن جثث الرجال والنساء والأطفال تراكمت في شوارع المدينة وظلت تحت الشمس لأكثر من 10 أيام، وأطلق الإسرائيليون النار على أولئك الذين لجئوا إلى مسجد دهمش، حيث استشهد ما بين 80 و176 شخصًا، بحسب ما ورد في الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، وبعض التقارير الصحفية.

واتخذ الإسرائيليون، قرارًا بطرد جميع سكان المدينة، بحسب المؤرخ بيني موريس عندما سأل قائد البلماح يغال ألون دافيد بن غوريون عما سيحدث لسكان اللد والرملة، أجاب الأخير: "اطردوهم".

وعقب ذلك مباشرة، وقع إسحاق رابين الضابط المسئول عن عملية داني، على أمر عسكري يتضمن: "يجب طرد سكان اللد بسرعة، دون النظر إلى أعمارهم".

وأجبر الجنود الإسرائيليون، سكان مدينة اللد والبلدات المجاورة بما فيها الرملة على مغادرة المدينة خلال نصف ساعة وسلوك طريق وعر للوصول إلى رام الله، وحلقت الطائرات العسكرية على ارتفاع منخفض فوق رؤوسهم لإجبارهم على مواصلة التحرك، ومن روايات أهالي المنطقة أنهم ساروا عطشى دون ماء في طريق خطر، وعندما كان يحاول البعض محاولة الحصول على ماء كانت تلاحقه سيارة للجنود الإسرائيليين لمنعه، والتي نقلها الفنان التشكيلي إسماعيل شموت.

وطرد جميع سكان اللد تقريبا من منازلهم، وأُجبر حوالي 60 ألف شخص من اللد والرملة المجاورة على السير فيما يُعرف بمسيرة الموت إلى رام الله واستشهد ما يصل إلى 170 شخصًا لجئوا إلى مسجد اللد على يد الجنود الإسرائيليين، بحسب صحيفة "الجارديان".

- هناك من عاش المأساة مرتين

كانت أولى ذكريات غدير هي ذكرى نكبة عام 1948 وفي الشهر الماضي، اضطرت إلى ترك منزلها مرة أخرى فرارا من الشجاعية، أحد أحياء مدينة غزة، وروت غدير مشاعرها تجاه هذا لمراسلة صحيفة الجارديان.

وقالت: "لقد بكيت بشدة لأنني عشت تجربة النزوح عندما هربنا من منازلنا في عام 1948، كان بعض الناس يسيرون في الشوارع، والبعض في السيارات، والبعض يصرخون، والبعض يبكون، لقد فقدنا الكثير من الناس، حدثت أشياء فظيعة كثيرة في عام 1948، وأنا الآن خائف من نفس الشيء".

وبكت المعلمة المتقاعدة، البالغة من العمر الآن 78 عامًا، عندما ودعت منزلها في الشجاعية الشهر الماضي، حيث ساعدها أفراد الأسرة الأصغر سنًا هي وزوجها على الإخلاء إلى النصف الجنوبي من القطاع بعد منشورات جيش الاحتلال.

وعلى الرغم من دعوات إسرائيل إلى المواطنين للنزوح جنوبا؛ لأنه المكان الأكثر أمانا، فقد أدت غارة جوية إسرائيلية بالقرب من بلدة خان يونس الجنوبية إلى استشهاد 26 شخصًا على الأقل يوم السبت، وهناك نقص في الغذاء والماء والوقود والدواء.

وقالت إسرائيل، إنها توسع عملياتها ضد حماس إلى مناطق جنوب مدينة غزة؛ مما يثير مخاوف بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين لجئوا إلى هناك، بحسب "الجارديان".