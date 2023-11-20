مصر والسعودية تبحثان استخدام العملات المحلية في التجارة

تبحث مصر والسعودية إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة يحيى الواثق بالله، لقناة «الشرق» للأخبار.

وتأتي تصريحات الواثق بالله لـ«الشرق» على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، والتي بدأت الأحد وتستمر حتى اليوم الاثنين.

الواثق بالله أضاف لـ«الشرق» أن «وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين»، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.

وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.

وتوصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

رئيس جهاز التمثيل التجاري أشار أيضاً إلى أن المحادثات مع الجانب السعودي تطرقت إلى «عدة محاور ضمت التكامل الصناعي للتصدير إلى إفريقيا، ووضع خريطة تكاملية للصناعة بين البلدين».

ولدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.