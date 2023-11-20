 قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 20 نوفمبر 2023 1:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان


نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:43 م

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من البلدات والقرى اللبنانية الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدات ميس الجبل، وحولا، ويارون، وطيرحرفا، ورب ثلاثين، وأطراف بلدة يارين، دون إصابات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك