قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان

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استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من البلدات والقرى اللبنانية الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدات ميس الجبل، وحولا، ويارون، وطيرحرفا، ورب ثلاثين، وأطراف بلدة يارين، دون إصابات.