واشنطن بوست: خلاف بين البنتاجون والبيت الأبيض بسبب استراتيجية الرد على جماعات تابعة لإيران

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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا مطولا، أكدت من خلاله أن قيادات البنتاغون تشعر بخيبة أمل بسبب استراتيجية ردع الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكتبت الصحيفة: "يشعر البنتاغون بخيبة أمل لأن الاستراتيجية التي اختارها البيت الأبيض لمواجهة الجماعات المسلحة التابعة لإيران لا تسهم في ردع الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط".

وتابع المقال: "لا يوجد فكرة واضحة لما نحاول احتواءه بالضبط، هل نهدف إلى ردع مثل هذه الهجمات الإيرانية في المستقبل؟ من الواضح أن خططنا بلا فائدة".

ووفقا للصحيفة، فإن القيادات العسكرية في الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن الإجراءات المحدودة التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن "بدون نتيجة".

وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم يوميا تقريبا بصواريخ وطائرات مسيرة.

في المجموع تعرضت 10 قواعد عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في كلا البلدين للهجوم، وقد تجاوز عدد المصابين والقتلى بالفعل 60 شخصا.