اسكتلندا تبحث عن سائقي قطارات للعمل على خط سكة حديد ظهر في أفلام هاري بوتر

تبحث شركة سكة حديد إسكتلندية عن سائقي قطارات للعمل على الخط الأيقوني الذي استخدم في تصوير قطار هوجورتس إكسبريس، الذي ظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر.



ووفقا للإعلان الوظيفي الإلكتروني، سوف يتواجد المتدربون في فورت ويليام الواقعة أسفل جبل بن نيفيس الشاهق، أعلى جبل في بريطانيا.



ويربط خط ويست هايلاند مدينة جلاسجو بالساحل الغربي، ويتفرع أحد القطاعات إلى أوبان، بينما يواصل الآخر إلى فورت ويليام وبلدة ماليج الساحلية.



كما تسير على الخط قاطرة بخارية تُذكر بقطار هوجورتس إكسبريس الشهير الذي يُرى وهو يسير عبر جلينفينان فيادكت في اثنين من أفلام هاري بوتر.



وجاء في إعلان الوظيفة الذي نشر على منصة الوظائف "هاي جوبس"، أن المرشحين المهتمين يحتاجون للقدرة على التحلي بالهدوء في المواقف الضاغطة والحفاظ على أعلى معايير السلامة في كل الأوقات، ويجب أن يكون المتقدمين للوظيفة في شركة القطارات الإسكتلندية "سكوت ريل" في العشرين من العمر على الأقل، وسوف يحصلون على راتب سنوي يبدأ من نحو 33 ألف جنيه إسترليني "38 ألف دولار".