 مشاهد مأساوية لانتشال جثامين جراء قصف إسرائيلي عنيف جنوبي غزة - بوابة الشروق
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مشاهد مأساوية لانتشال جثامين جراء قصف إسرائيلي عنيف جنوبي غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:24 م
بث نشطاء فلسطينيون، لقطات مأساوية توثق اللحظات الأولى من قصف إسرائيلي عنيف على محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، عملية انتشال جثامين شهداء وإخراج عدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي.

وشنّت قوات الاحتلال الغارة على منزل مأهول بالسكان، ما أدّى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه.

ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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