مشاهد مأساوية لانتشال جثامين جراء قصف إسرائيلي عنيف جنوبي غزة

بث نشطاء فلسطينيون، لقطات مأساوية توثق اللحظات الأولى من قصف إسرائيلي عنيف على محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وأظهرت اللقطات، عملية انتشال جثامين شهداء وإخراج عدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي.

مجزرة جديدة في خانيونس بتنضاف لمجازر الاحتلال الي بعملها كل يوم 💔

لمتى حنضل هيك ؟!! حد يجاوبني لمتى ؟! pic.twitter.com/yEArA8Mj1y — صالح الجعفراوي - Saleh Aljafarawi (@salehaljafarawi) November 20, 2023



وشنّت قوات الاحتلال الغارة على منزل مأهول بالسكان، ما أدّى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه.



ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.