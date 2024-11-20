مندوب أمريكا في مجلس الأمن: لن نؤيد وقف إطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الأسرى

برر مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، استخدام بلاده حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بقوله إن واشنطن لن تؤيد وقفاً غير مشروط لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن (الأسرى)، معتبراً أن الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني القبول باستمرار سيطرة حركة "حماس" على غزة، وهو الأمر الذي لن تقبله واشنطن أبداً.

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار، إن بلاده ستواصل السعي لحل دبلوماسي لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين في غزة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف: "أبلغنا إسرائيل أن عليها مسئولية تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ويجب إنهاء الحرب بطريقة تفتح المجال أمام الحوكمة وإعادة الإعمار في غزة، ولن نتخلى أبداً عن حل الدولتين".