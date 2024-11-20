انتحار شاب في بني سويف لمروره بأزمة نفسية

تخلص شاب من حياته شنقًا، داخل منزل أسرته بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول "ح.ع.ح"، 21 عامًا، إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، وادعاء أهليته قيامه بالتخلص من حياته داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وتحت إشراف المقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الفشن، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات