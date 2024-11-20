الاتحاد الأوروبي يجمع 7 مليارات يورو من بيع سندات مجمعة

تلقى الاتحاد الأوروبي طلبات شراء لطرحه الذي قد يكون الأخير من السندات المجمعة التقليدية والخضراء في العام الحالي بنحو 146 مليار يورو (6ر154 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتحاد باع في هذا الطرح بقيمة 7 مليارات يورو، حيث تم البيع على شريحتين عبر البيع المجمع للمستثمرين وليس من خلال المزايدة.

يذكر أن السندات المجمعة يتم بيعها إلى المستثمرين بشكل جماعي وليس عبر الاكتتاب الفردي للمستثمرين في المزايدات التقليدية في سوق السندات.

بلغ سعر العائد على الشريحة الأولى أجل 7 سنوات 47 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على المبادلات المماثلة، في حين بلغ العائد على السندات الخضراء أجل 20 عاما 95 نقطة اساس وهما أقل من السعر المستهدف السابق، بحسب مصادر مطلع.

يذكر أن السندات المجمعة تكون عادة أعلى فائدة من السندات التي يتم بيعها في المزايدات، لكنها تسمح للحكومة بجمع مبالغ مالية كبيرة في وقت قصير نسبيا، من خلال تنويع قاعدة مستثمريها. وجذب طرح اليوم طلبات شراء تعادل 20 مرة قيمة الطرح نفسه، لكنها جاءت أقل من قيمة الاكتتاب في الطرح السابق التي كانت 166 مليار يورو.

في الوقت نفسه من المقرر ان يبيع الاتحاد الأوروبي سندات تقليدية في الأسبوع المقبل وهو ما يعني احتمال إلغاء طرح السندات المجمعة المقرر في ديسمبر الماضي بحسب خبراء كوميرتس بنك الألماني.