وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية تستقبل مستشار التمكين الاقتصادي بالوزارة لمتابعة مشروعات تنمية الأسرة

استقبلت حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، أماني خالد النادري، مستشار التمكين الاقتصادي بالوزارة، وعيد محمود من الإدارة المركزية للتمكين الاقتصادي، لإجراء متابعة ميدانية للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "قرية بلا فقر" بقرية تفهنا العزب، مركز زفتى.

تستهدف المبادرة عملاء برنامج "تكافل وكرامة"، وتهدف المتابعة إلى تقييم استمرارية المشروعات ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات أو المعوقات التي تواجه المستفيدين وبحث سبل حلها.

شملت المتابعة زيارات ميدانية لعدد من المشروعات المتنوعة، مثل محلات بقالة، ومنظفات، وبيع دواجن، وشواية أسماك، وتجارة الملابس. وأكدت المتابعة أن جميع المشروعات قائمة وتعمل بنجاح، مع إبداء العملاء رضاهم عن نتائجها.

وأوضحت وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أن هذه المشروعات تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية، حيث تم منح قروض بقيمة 10,000 جنيه لكل مشروع. وتتولى المؤسسة شراء مستلزمات المشروع وتسليمها للمستفيد، على أن يقوم المستفيد بسداد 70% فقط من قيمة القرض على أقساط لمدة 18 شهرًا، بينما تُمنح النسبة المتبقية (30%) كدعم مباشر من الدولة.