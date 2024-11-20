استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

ثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 15 إلى 19 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وثبتت أسعار الجزر لتترواح بين 8 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

ثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وثبت سعر اليوسفى ليترواح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 9 إلى 20 جنيها.

استقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيها.

انخفضت أسعار الجوافة لتتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها