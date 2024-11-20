الأولمبية: الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الرياضة الفلسطينية

قالت اللجنة الأولمبية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، وذلك بعد هدمها الأكاديمية الرياضية "ذا جول بلس"، غرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت "الأولمبية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأكاديمية الرياضية الجديدة، تحتوي على ملعب كرة قدم معشب وساحة وصالة رياضية لعدة ألعاب فردية، بالإضافة إلى متنزه للمشتركين والزائرين.

وكان من المفترض أن تخدم الأكاديمية قطاعاً كبيراً من المواطنين القاطنين في القدس وضواحيها ومدينة رام الله، بما تضمه من بنية تحتية مؤهلة لاستقطاب فئات البراعم والأشبال والناشئين والكبار، لممارسة الأنشطة الرياضية.

وقالت، إن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية، ومنشآتها الرياضية الموجودة في شقي الوطن، حيث تعرضت 83 منشأة رياضية، منها 64 في قطاع غزة و19 بالضفة الغربية للهدم والتدمير، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.