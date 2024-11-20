المرصد السوري: إصابة 4 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية ومطعم ومباني قريبة من المدينة الأثرية، في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الضربات أسفرت عن إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى آخرين.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام الجاري 152 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية، 126 منها جوية و26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 272 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا، تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي وسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان متوجهين إلى سوريا خلال شهر ونصف، منذ بدء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة على حزب الله، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية.