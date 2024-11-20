محافظ الأقصر يبحث أنشطة مشروع «ابنتي الغالية»

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فريق مشروع "ابنتي الغالية" في المحافظة؛ لبحث أنشطة المشروع الذي يعمل في 4 مناطق هم الرزيقات وأصفون والمريس ونجع الصياغ.

وأعرب عمارة، عن تقديره للأهداف العميقة للمشروع ونتائجه الملموسة في القرى التي يعمل بها بالشراكة مع 30 جمعية أهلية في 5 محافظات منها الأقصر.

وأوضح محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر، أن المشروع يقوم على منهجية المرافقة حيث تقوم الأخت الكبرى وهي في المرحلة الجامعية بمرافقة الأخت الصغرى وهي فتاة في المرحلة الابتدائية، ويعمل على 4 محاور وهم التعليم والبناء النفسي والوجداني والسلام والتعايش السلمي والتطوع وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية.