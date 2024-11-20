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تسلم الاتحاد العام للصحفيين العرب مقره الجديد بالقاهرة اليوم الأربعاء بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، بحضور مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وخالد ميري أمين عام الاتحاد.

كما حضر حفل التسليم حاتم زكريا الأمين المالي، وعابي فارح عضو الأمانة العامة، وعبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات، والهاشمي نويره مستشار الاتحاد ود. خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ.

ووجه رئيس الاتحاد مؤيد اللامي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جاء تخصيص المقر الجديد للاتحاد بتوجيهاته.

كما وجه الشكر لرئيس الوزراء د . مصطفي مدبولي الذى كلف وزارة التعاون الدولي والتخطيط بسرعة تسليم المقر.

وأكد اللامي حرص الاتحاد على القيام بمهامه للدفاع عن وحدة الصف العربي والقضايا العربية وتدريب الصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة احتفالية كبري بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء الاتحاد مع الاحتفال بافتتاح المقر الجديد بعد تجهيزه وتأهيله بمساعدة وزارة التعاون الدولي.

وأكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حرص مصر على احتضان مقرات المنظمات العربية، وتقدير الدولة المصرية للصحافة والإعلام العربي، وهو ما يؤكده سرعة تخصيص المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب.

وأكد كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً وتقديراً ملموساً للصحافة والإعلام بمصر والوطن العربي.

ووجه الأمين العام خالد ميري وأعضاء الأمانة العامة الشكر والتقدير للرئيس السيسي والدولة المصرية.