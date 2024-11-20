إعادة انتخاب الديمقراطية كابتور لعضوية مجلس النواب الأمريكي

فازت النائبة الديمقراطية مارسي كابتور بولاية أخرى في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، بعدما هزمت عضوا جمهوريا في مجلس النواب حظى بتأييد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويسمح انتصار كابتور في شمال غرب أوهايو على النائب الجمهوري ديريك ميرين ، بمواصلة مسيرتها بوصفها المرأة الأطول خدمة في تاريخ مجلس النواب.

وظهرت النتيجة من النتائج النهائية المعتمدة من قبل مجلس انتخابات مقاطعة لوكاس في توليدو.

كانت وكالة أسوشيتد برس (أ ب ) قد ذكرت في وقت سابق إنه من المبكر الإعلان عن نتيجة السباق ، على الرغم من إعلان كابتور عن فوزها قبل الساعة الثانية صباحا بقليل بعد يوم الانتخابات.

وأعلنت وكالة (أ ب ) فوز كابتور بالسباق اليوم الأربعاء. كان ترامب قد أيد ميرين ، الذي تمثل هزيمته أول خسارة لترامب في ولاية ذهبت إلى الرئيس المنتخب ثلاث مرات.

وانتصرت كابتور على ميرين (38 عاما )، الذي انضم إلى فصيل للحزب الجمهوري ضد رئيس مجلس النواب الجمهوري في ولاية أوهايو جيسون ستيفنز في عام 2023 بعد فشل ميرين في الفوز بمنصب رئاسة مجلس النواب الذي وُعد به في انتخابات خلال مؤتمر حزبي غير رسمي.