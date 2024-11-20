شل تخرج من السوق الأوكرانية وتبيع محطات الوقود إلى شركة أوكرنافتا

تعتزم شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة شل الخروج من السوق الأوكرانية بعد بيع حصتها في فرع محلي إلى أكبر منتج للنفط في أوكرانيا.

وقالت شل في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها في فرعها بأوكرانيا البالغة 51% إلى شركة أوكرنافتا. ويدير هذا الفرع 118 محطة وقود في أوكرانيا. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي تحتاج إلى موافقة هيئة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا قبل اتمامها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الصفقة في حال اتمامها ستزيد حجم شبكة محطات الوقود التي تديرها أوكرنافتا بنحو الخمس.

يذكر أن شل التي تعتبر عاشر أكبر مشغل لمحطات الوقود في أوكرانيا من حيث المبيعات، تعمل في هذه الدولة منذ يوليو 2006. وقررت الشركة الأنجلو هولندية الخروج من أوكرانيا أن أصدرت أعلى محكمة لمكافحة الفساد في أوكرانيا في وقت سابق من العام الحالي، حكما بمصادرة 49% من أسهم فرعها الأوكراني والمملوكة لشركة إن.إن.كيه-أويل الروسية.

وقال سيرجي كورتيسكي الرئيس التنفيذي لشركة أوكرنافتا في بيان إن الصفقة ستتيح للشركة "فرصة لتوسيع شبكة محطات الوقود وحصتها السوقية والتي تتفق مع استراتيجية التطور الخاصة بالشركة".

وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 صادرت حكومة كييف التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة أوكرنافتا أكث من 42% من أسهمها التي كانت مملوكة للملياردير إيجور كولومويسكي. ومنذ ذلك الوقت تحسن الأداء المالي للشركة التي تديرها الدولة وحققت أرباحا تراكمية صافية بقيمة 40 مليار هيرفنيا أوكرانية (969 مليون دولار) حتى سبتمبر الماضي.