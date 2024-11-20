شجرة عيد الميلاد تثير أزمة في الفاتيكان

تم قطع شجرة تنوب في شمال إيطاليا يوم الثلاثاء لتزيين ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة موسم عيد الميلاد، وذلك على الرغم من احتجاجات نشطاء البيئة وعريضة عبر الإنترنت جمعت عشرات الآلاف من التوقيعات.

وقال نشطاء في مجال حماية البيئة في مقاطعة ترينتو شمال إيطاليا، حيث كانت الشجرة قائمة: "قطع أشجار التنوب لموسم عيد الميلاد عادة يجب إلغاؤها من أجل البيئة".

كما كتب المحتجون رسالة إلى البابا فرنسيس، الذي أعرب مرارا عن قلقه إزاء الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، لكنهم انتقدوا استمراره في هذه العادة كل عام.



ورد الفاتيكان بأن الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 29 مترا لم يتم قطعها عبثا، وقال في بيان: "اختيار هذه الشجرة لم يكن فقط بناء على قيم جمالية، بل أيضا لأسباب تحمل قيمة بيئية مسؤولة" وأوضح أن الشجرة من غابة ليدرو، بالقرب من بحيرة جاردا، كان يجب قطعها على أي حال لإدارة الغابة بشكل صحيح.



ونظم المحتجون يوم الجمعة مسيرة بالمشاعل احتجاجا على قطع الشجرة. ومع خشية السلطات من تجدد الاحتجاجات، تم قطع الشجرة في حضور الشرطة.