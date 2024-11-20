مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بشجرة في الدقهلية

لقي سائق في محافظة الدقهلية مصرعه وأصيب 12 آخرون؛ إثر تصادم سيارة ميكروباص بشجر على طريق "ميت فارس - بني عبيد" أمام قرية الديسة، وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفي بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام ميكروباص بشجرة على طريق "ميت فارس - بني عبيد"، ووجود متوفي وعدة مصابين.



وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام قرية الديسة دائرة المركز، وتبين مصرع "عبدالقادر أحمد إبراهيم، سائق السيارة، وإصابة كل من "أم السيد السيد أحمد، 38 سنة، ياسمين حامد ممدوح محمد، 27 سنة، نيرة حسين السيد، 27 سنة، محمد مصباح عثمان، 43 سنة، بسمة خالد أحمد محمد، طالبة بالإعدادية، نور حسن السيد، 47 سنة، أشرف عبدالعليم، 52 سنة، أحمد عيد جمعة محمد، 5 سنوات، خديجة علي شعبان الشناوي، 65 سنة، جمعة محمد السيد الغنام، 70 سنة، أميرة كامل السيد محمد، 37 سنة، محمد مصباح عثمان أحمد، 43 سنة.

جرى نقل 8 حالات منهم إصابات خطيرة إلى مستشفى بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما انصرف 5 منهم من مكان الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.