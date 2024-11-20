صناديق تقاعد دنماركية تستثمر 230 مليون دولار في مجال الطاقة الخضراء بالدول النامية

قررت 4 صناديق تقاعد دنماركية استثمار 230 مليون دولار جديدة في صندوق استثمار مملوك للحكومة يستهدف دعم مشروعات الشحن التوربيني والتحول الأخضر في الدول النامية بقارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن صندوق الاستثمار الدنماركي الجديد المعروف باسم "إس.دي.جي إنفستمنت فاند2" يمكن أن يحقق عائدا استثماريا يتراوح بين 12 و15% سنويا من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة التي تستهدف تقديم حلول لمشكلات التغير المناخي وتحسين الظروف المعيشية في الدول النامية.

يذكر أن صندوق الاستثمار الدنماركي للدول النامية هو الذي أسس وسيدير الصندوق الجديد وهو مؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة ويستهدف دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول النامية. وتمت تغطية استثمارات الصندوق بضمانات خسائر الاستثمار بقيمة 535 مليون كورون من الاتحاد الأوروبي لتقليل المخاطر على استثمارات القطاع الخاص في الصندوق.

وقال لارس لوك راسموسين وزير خارجية الدنمارك في بيان صحفي "كاقتصاد صغير مفتوح يجب علينا التركيز على مناطق العالم التي تشهد نموا مثل آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا... ومن خلال صندوق إس.دي.جي التابع لصندوق الاستثمار الدنماركي للدول النامية، نقدم نموذجا استثماريا يقلل المخاطر ويضمن العائدات".

من ناحيتها وافقت صناديق التقاعد الدنماركية بي.إف.أيه وبي.كيه.أيه وبي بلس وبنسام على المشاركة في الطرح الأول لصندوق إس.دي.جي بقيمة 400 مليون كورون (57 مليون دولار) من كل صندوق في حين سيساهم صندوق الاستثمار الدنماركي للدول النامية بحوالي 07ر1 مليار كورون. ومن المتوقع انضمام المزيد من مستثمري القطاع الخاص إلى الصندوق الجديد الذي يغلق باب الاكتتاب في 2025 ويستهدف جمع أموال بقيمة 5 مليارات كورون.