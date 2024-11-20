مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن جوائز دورته التاسعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، جوائز مسابقات دورته التاسعة، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور لفيف من الفنانين من مصر والعالم العربي والعالمي.

وحصل على أفضل عرض متكامل في مسابقة مسرح الطفل والنشء، مسرحية هجرة الماء (مصر)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة أفضل أداء جماعي عرض حكايات صامتة (الإمارات)، وشهادات تميز في التمثيل لكل من فريدة الملاح عن عرض هجرة الماء (مصر)، وشهادة تميز في الغناء عن عرض هجرة الماء (مصر).

وفي مسابقة المونودراما، حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى ماركوبولا (إيطاليا)، أما أفضل عرض متكامل ذهبت إلى Lyric Dragonfly (إسبانيا)، ومسابقة مسرح الشارع حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لكلاً من عرض خرف (ليبيا)، وأحمد بيلا عن عرض خلف النافذة (مصر)، وعرض فضيلة عبيد (سلطنة عمان) في الديكور.

وحصل عرض 130 قطعة (مصر)، في مسابقة العروض الكبرى على جائزة أفضل عرض متكامل، كما حصل عرض انعكاسات (سلطنة عمان)، على جائزة أفضل نص.

فيما حصل على أفضل ممثل رجال مناصفة بين محمد العجمي عن عرض انعكاسات (سلطنة عمان)، وشريف عمر عن عرض اصطياد (الإمارات العربية المتحدة).

وحصل على أفضل ممثلة، مناصفة بين Mariana Elizabeth من (إيطاليا)، وحمد الفزاريه (سلطنة عمان)، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض هاملت (إيطاليا).

فيما ذهبت جائزة أفضل مخرج إلى محمد فرج عن عرض 130 قطعة (مصر)، وجائزة أفضل سينوغرافيا حصل عليها مناصفة بين عرض 130 قطعة (مصر)، وانعكاسات (سلطنة عمان)، كما حصل على شهادات أكثر في التمثيل كلاً من عبد الله الخديم عن عرض اصطياد، وQendresa kajtai من كسوڤو.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

كما يرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.