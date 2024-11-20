متضامنون إسبان يضربون عن الطعام للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

أعلن عدد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في منطقة أراغون شمال شرق إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على فلسطين، حيث سيقيم المتضامنون طيلة فترة الإضراب في مقر البيت الفلسطيني في أراغون.

وقال رئيس البيت الفلسطيني في أراغون إبراهيم عبيات إن المتضامنين الإسبان يهدفون من هذا الإضراب إلى الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وسياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومن أجل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في أنحاء القطاع كافة.

وأضاف أن "الإضراب سيستمر حتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، والذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، والذي أقرته الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1977، ويتم إحياؤه سنويا للتأكيد على الحقوق العادلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.