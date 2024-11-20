ارتفاع طفيف لمخزون النفط الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بسيطة.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر الحالي بواقع 500 ألف برميل، وهو ما جاء متفقا بدرجة كبيرة مع توقعات المحللين بعد زيادته بمقدار 1ر2 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ومع الارتفاع الطفيف، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 3ر430 مليون برميل أي أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 1ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 100 ألف برميل ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.